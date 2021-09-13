Netflix взял песню грузинской певицы для своего сериала
Песня грузинской певицы Натии Чичинадзе, прославившейся под псевдонимом Сreams, прозвучала в сериале "Люцифер" от Netflix. Об этом сама артистка написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, речь идет о треке Sleep on me. "Это особое и очень приятное чувство, когда твой труд ценится таким образом", - пояснила певица.
Она подчеркнула, что ни одна капля пота, никакие время и ресурсы не будут потрачены зря, если довести начатое до конца.
Оказалось, создатели сериала связались с Сreams несколько месяцев тому назад и договорились об использовании трека.
Вестник Кавказа
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