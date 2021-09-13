Власти Грузии следят за священниками?

В Грузии новый скандал: накануне оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" опубликовал скрытые аудиозаписи, компрометирующие представителей грузинского духовенства. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.

Служба государственного инспектора Грузии выступила с заявлением, в котором отметила, что недавно обнародованные аудио- и видеозаписи, а также документация вызывают вопросы о незаконном наблюдении и слежке за различными лицами, и эти факты требуют своевременного расследования компетентным следственным органом для установления их подлинности.

"Все формы манипулирования личной информацией ставят под угрозу право на неприкосновенность частной жизни, создают у людей чувство незащищенности, ущемляют человеческое достоинство, ограничивают их поведение и оказывают разрушительное воздействие на их эмоциональное состояние... Мы призываем следственный орган изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения", – говорится в заявлении, передает Sputnik Грузия.

Служба уже призвала следственные органы оперативно изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения за гражданами, - говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня.

Возможное прослушивание священнослужителей прокомментировала народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, в стране нет эффективного механизма, который бы защищал граждан от незаконной слежки, а председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе напрямую обвинил в "сливе" информации и дискредитации церкви бывшую правящую партию "Единое национальное движение" и ряд поддерживающих их СМИ.

По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви. Он также призывает к ответственности государство.