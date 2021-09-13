Синоптики предупредили об опасной погоде "в ближайшие часы" в Москве

В Москве в ближайшие несколько часов разразится гроза, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по российской столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 сентября в г. Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 16 м/с", - сказано в нем.

В связи с опасной погодой спасатели рекомендуют водителям значительно сбросить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, не совершать внезапных маневров, таких как обгоны, перестроения, опережения, не парковать автомобиль под деревьями.

Пешеходам следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также избегать деревьев.