Армения – последняя в ЕАЭС по продовольственному обеспечению

Армения, имеющая наибольшую долю сельского хозяйства в ВВП, занимает последнее место в ЕАЭС по уровню продовольственной самообеспеченности, наиболее самодостаточной является Беларусь (почти 90%).

В сельскохозяйственном обороте стран-членов ЕАЭС находятся около 315 млн га земель, а общий рынок насчитывает около 183 млн потребителей. Наибольшая доля сельского хозяйства среди стран-членов ЕАЭС в ВВП принадлежит Армении - 13,3% и Кыргызстану - 12,3%. В Беларуси, лидирующей по продовольственным запасам, этот показатель составляет около 8%, в Казахстане - 4,3%, в России - 4%, - передает NEWS.am.

Государства-члены Союза за счет собственного производства полностью удовлетворяют внутренний спрос на пшеницу, растительное масло, яйца и сахар, и вот-вот выйдут на самообеспечение мясом птицы, свининой, молоком, а также фруктами и ягодами.

Самый высокий уровень продовольственной самообеспеченности имеет Беларусь - 89,7%, за ней следует Россия - 88,2%, потом Казахстан - 83,8%/ Уровень самообеспеченности в Армении находится на последнем месте среди стран-участниц Союза и составляет 72,9%.

В первом полугодии 2021 года страны ЕАЭС произвели сельскохозяйственной продукции на $33,7 млрд, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.