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МИД Ирана высказался об азербайджано-турецких учениях

МИД Ирана высказался об азербайджано-турецких учениях

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал военные учения, якобы проведенные Азербайджаном и Турцией на Каспийском море. Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам дипломата, в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря говорится о незаконности военного присутствия на Каспии любого государства, кроме России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана.

Стоит, однако, обратить внимание, что совместные азербайджано-турецкие учения проводились на суше и не затрагивали Каспийское море.

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