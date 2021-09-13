МИД Ирана высказался об азербайджано-турецких учениях

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал военные учения, якобы проведенные Азербайджаном и Турцией на Каспийском море. Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам дипломата, в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря говорится о незаконности военного присутствия на Каспии любого государства, кроме России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана.

Стоит, однако, обратить внимание, что совместные азербайджано-турецкие учения проводились на суше и не затрагивали Каспийское море.