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Власти Кубани попробуют разгрузить трассу М-4 "Дон"

Власти Кубани попробуют разгрузить трассу М-4 &quot;Дон&quot;

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать проект разгрузки трассы М-4 "Дон", - сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В настоящее время краснодарские поселки Знаменский и Новознаменский, в которых живут 20 тыс человек, не соединены между собой, и людям приходится выезжать на загруженную федеральную трассу М-4 "Дон", тогда как по ней проезжает 81 тыс автомобилей в сутки. Чтобы обеспечить беспрепятственное движение в поселки Новознаменский, Знаменский и Пригородный, вице-губернатор края Александр Трембицкий представил два варианта реконструкции трассы.

"По первому варианту планируем соединить два поселка развязками над автодорогой М-4 "Дон". По второму – построить путепровод для транзитного транспорта параллельно существующей трассы", – сообщил Трембицкий, передает "АиФ-Юг".

Вениамин Кондратьев поручил доработать варианты и подготовить итоговое проектное решение по разгрузке трассы.

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Вестник Кавказа

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