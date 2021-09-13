XIII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли пройдет и в Шуше

Традиционный Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли состоится с 18 по 24 сентября текущего года в Азербайджане, об этом рассказали в Министерстве культуры АР.

Один из первых концертов фестиваля в 2021 году пройдет в освобожденной Шуше, объявленной распоряжением президента Ильхама Алиева культурной столицей Азербайджана, 18 сентября, в День Национальной музыки и в день рождения Узеира Гаджибейли. Он будет проведен под открытым небом, в нем примут участие Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова под руководством народного артиста Агаверди Пашаева и известные солисты.

Помимо этого, в рамках XIII фестиваля имени Узеира Гаджибейли планируется провести ряд мероприятий в Баку, Гяндже и Агдаме.

Впервые в рамках фестиваля стартует новая программа "Молодежные отголоски искусства Узеира", благодаря которой молодые люди смогут показать себя на большой сцене.

Вместе с азербайджанскими творческими коллективами и солистами в фестивале также примут участие известные музыканты из США и Польши.

В связи с пандемией коронавируса вход на мероприятия будет возможен только по специальным приглашениям и при наличии COVID-паспортов.