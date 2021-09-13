МИД ИРИ: Иран не будет ссориться с соседями

Отношения с соседями являются для Ирана приоритетом, который отражен в качестве основополагающего подхода внешней политики президента Ибрагима Раиси, - заявил сегодня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы стараемся использовать возможности Исламской Республики Иран для регионального развития, мира и стабильности с участием всех соседей. В частности, на повестке дня стоят наши отношения с Арменией, как и с другими нашими соседями", - сказал Хатибзаде, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Напомним, накануне стало известно, что азербайджанские пограничники на азербайджанском участке дороги Горис-Капан в Сюникской области Армении останавливают иранские грузовики для проверки документов и грузов на предмет контрабанды и требуют у их водителей выплаты госпошлины (подорожного налога) за разрешение на международные автоперевозки в размере 50 тыс драмов ($100) в соответствии со статьей 24-й Закона Азербайджана "О государственной пошлине".