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Армен Саркисян назначил Армена Саркисяна послом Армении в Катаре

Армен Саркисян назначил Армена Саркисяна послом Армении в Катаре

Новым послом Армении в Катаре стал Армен Саркисян - тезка и однофамилец президента страны. Такой указ последний подписал сегодня, документ опубликован на его официальном сайте.

"Принимая за основу предложение премьер-министра (Никола Пашиняна - ред.), в соответствии с п.2 ч.1 ст.132 Конституции, а также ч.1 ст.14 закона "О дипломатической службе", назначить Армена Саркисяна Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Катаре (резиденция - в Дохе)", - сказано в указе.

Прежде пост посла Армении в Катаре занимал Гегам Гарибджанян.

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Вестник Кавказа

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