Минобороны Азербайджана показало фото и видео с продолжающихся учений "Сокол ТурАз - 2021"

Совместные азербайджано-турецкие летно-тактические учения "Сокол ТурАз - 2021" продолжаются в городе Конья (Турция), такое сообщение опубликовано на сайте министерства обороны Азербайджана.

В нем говорится, что участники учений совершают полеты авиационных транспортных средств по определенным маршрутам.

В ходе учений, совместно с турецкими военными летчиками, анализируется опыт, полученный в Отечественной войне Азербайджана, также отрабатываются различные сценарии.

"По сценариям военные летчики выполняют задачи по взлету и приземлению, уничтожению условных воздушных и наземных целей, выполнению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах", - уточнили в министерстве.