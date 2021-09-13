Турецкие груши не прошли проверку Россельхознадзора в Туапсе

Сотрудники Россельхознадзора в Туапсе задержали более 17 т зараженных груш из Турции, сообщает пресс-служба южного межрегионального управления ведомства.

Несмотря на наличие фитосанитарного сертификата, удостоверяющего, что импортируемый груз признан свободным от карантинных вредных объектов, в ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля в порту Туапсе был приостановлен ввоз груш, поступивших из Турции – передает "АиФ-Юг".

В партии был обнаружен опасный вредитель - восточная плодожорка, пожирающая все плодовые культуры, особенно персики, груши, яблоки, сливы, абрикосы и мушмулу.

В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов весь зараженный груз был запрещен к ввозу, - говорится в сообщении.