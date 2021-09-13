На учениях "Три брата - 2021" прошли тренировки по огневой подготовке (ФОТО, ВИДЕО)

Тренировки по огневой подготовке прошли в рамках международных учений "Три брата - 2021", в которых участвуют бойцы спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны АР.

"Согласно плану учений, подразделения специального назначения выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов", - сказано в нем.

Напомним, международные учения "Три брата - 2021" будут проходить до 20 сентября.