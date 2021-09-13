Студент махачкалинского колледжа выяснял отношения с помощью ножа

Сегодня дням несовершеннолетний студент одного из махачкалинских колледжей получил ножевое ранение во время драки, ее виновника ищут полицейские, - сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из колледжей в Махачкале в ходе возникшего скандала и последовавшей за этим драки неизвестный нанес ножевое ранение в бедро студенту учебного заведения и скрылся", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Дагестан".

Полицейские оперативно установили личность нападавшего - им оказался несовершеннолетний учащийся этого же колледжа. Ведутся оперативно-следственные мероприятия по установлению его местонахождения, раненый доставлен в медучреждение.