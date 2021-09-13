Борьбу с коррупцией в Армении начнут со школьников?

Эксперты в Армении рассматривают возможность проводить школьные уроки по борьбе с коррупцией, сообщила в парламенте кандидат в члены Комиссии по предупреждению коррупции Мариам Галстян, которая в данный момент возглавляет управление по антикоррупционной политике Минюста.

В ответ на вопрос депутата от правящей партии "Гражданский договор" Гургена Арсеняна, она пояснила, что сейчас такой материал преподается лишь в некоторых вузах.

"Поэтому теперь обсуждается идея внедрения школьных уроков, чтобы мысль о непозволительности подкупа для достижения личных целей внушалась людям с младых ногтей", - приводит слова чиновницы Sputnik Армения.