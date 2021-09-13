Георгий Гахария намерен провести дебаты с Каладзе и Мелия

Кандидат в мэры Тбилиси от партии "За Грузию" Георгий Гахария пригласил на дебаты своих соперников на предстоящих выборах.

"Давайте проведем дебаты на ваших телеканалах, на вашей территории, лицом к лицу, один на один, для того, чтобы предоставить жителям Тбилиси возможность принятия правильного, осознанного решения", - цитирует его "Грузия Online".

По словам бывшего премьера, он готов встретиться лицом к лицу с представителем правящей партии "Грузинская мечта" Кахой Каладзе и кандидатом от "Единого национального движения" (ЕНД) и объединенной оппозиции Никой Мелия на "их территории".



"Похоже, как я слышал в недавних выступлениях, Каха Каладзе испытывает некоторый дискомфорт от появления на других телеканалах, поэтому я хотел бы еще раз предложить дебаты нынешнему мэру Тбилиси на "Имеди", на партийном телеканале <> Аналогично я хотел бы предложить Никанору Мелиа провести дебаты на Mtavari Arkhi, телеканале "Единого национального движения"", – подытожил Гахария.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года. От правящей партии "Грузинская мечта" баллотироваться в мэры Тбилиси будет Каха Каладзе, от "Единого национального движения" (ЕНД) и объединенной оппозиции -Ника Мелия, от "Лело для Грузии" - Анна Бибилашвили, от партии "Для народа" - Анна Долидзе.