Медведи зачастили в гости к туристам в Кавказском заповеднике

В Кавказском заповеднике в Сочи медведи все чаще встречаются с туристами, оставшимися в лесу на ночлег. Об опасностях таких встреч предупредили в пресс-службе заповедника.

Активнее всего ведут себя косолапые на приюте "Фишт" и стоянке у озера Зеркальное, там даже пришлось поставить электроизгороди, внутри которых туристы находятся в полной безопасности .

"Визит косолапого надолго запомнится туристам, разместившимся на стоянке у озера Зеркальное. В ночь с четверга на пятницу медведь там порвал сразу 4 палатки. Ничего съестного не нашел, но напугал изрядно. Раздосадованный мишка "перекусил" маленькой гитарой - укулеле", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты уточнили, что медведи действуют исходя из природного инстинкта, так как в дикой природе они считают себя хозяева везде, даже на туристической тропе. При этом многие туристы нарушают предписанные им правила, располагаясь там, где запрещено, и вдобавок оставляют там мусор и пищевые отходы, притягивающие зверей, у которых сейчас как раз время набирать жир на зиму.

В сообщении уточняется, что медведи также приходят к своим обычным местам осенней нажировки во время созревания плодово-ягодных культур.