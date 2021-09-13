В Сочи тушили гостиницу "Приморская"

Сегодня днем в Сочи горела гостиница "Приморская" – огонь охватил мансарду и перекрытие крыши, из здания эвакуировали 20 человек.

Сообщение о возгорании на улице Сочинское шоссе поступило диспетчеру в 14:11. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горела кровля в частном гостевом доме на площади 100 кв м. В 15:23 специалисты остановили распространение огня, а в 15:23 полностью ликвидировали пожар, - передает портал Юга.ру.

Огонь тушили 37 пожарных и 12 спецмашин, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прокуратура Лазаревского района Сочи уже начала проверку причин пожара и нарушений требований пожарной безопасности в гостинице, - говорится в сообщении.