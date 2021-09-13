Начальник Генштаба ВС Азербайджана провел встречу с главой Минобороны Турции

В понедельник, 13 сентября, в Анкаре состоялась встреча первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба армии Азербайджана Керима Велиева с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и начальником Генштаба ВС Яшаром Гюлером. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

На встрече стороны обсуждали вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, инженерной и других областях. В частности, было отмечено развитие двусторонних связей, успешное продолжение сотрудничества в военной и других областях.

Как отметил Керим Велиев, проводимые в Баку совместные международные учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата - 2021" являются важными с точки зрения повышения профессионализма военнослужащих.

Помимо этого, была выражена уверенность в том, что расширение сотрудничества в оборонной области поспособствует укреплению мира, стабильности и безопасности двух стран и всего региона.

После этого начальник Генштаба ВС Азербайджана ознакомился с территорией Командования Сил специального назначения Турции.