Россия готова обмениваться с Таджикистаном данными по миграции

Федеральные ведомства России и Таджикистана, занимающиеся сферой труда, занятости и миграции населения, намерены обмениваться информацией и проведут соответствующие переговоры, - распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение Минтруда России, согласованное с МИД России и другими федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о заключении соглашения между Федеральной службой по труду и занятости (Российская Федерация) и Министерством труда, миграции и занятости Таджикистана об информационном обмене", - говорится в документе, передает ТАСС.