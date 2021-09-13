Из-за ремонта на части трассы Джубга - Сочи заработало реверсивное движение

С сегодняшнего дня, 13 сентября, на одном из участков трассы А-147 Джубга-Сочи заработал светофор – как сообщил в своем аккаунте в Instagram глава Туапсинского района Виталий Мазнинов, он регулирует реверсивное движение.

Ограничение действует с 29+610 км до 29+885 км, за селом Ольгинкой рядом с автобазой "Сургутнефтегаза". Причина реверса - ремонт трассы.

Сколько будет действовать ограничение, глава района не уточнил.