Европарламент призвал ЕС и НАТО к сдерживанию России

Депутаты Европейского парламента призывают укреплять военный потенциал для сдерживания России. Об этом говорится в проекте документа, который планируется утвердить на пленарной сессии в Страсбурге.

"ЕС вместе с НАТО и международными партнерами должен сдерживать Россию для поддержания мира и стабильности в Европе и за ее пределами, в том числе, за счет укрепления собственного оборонительного потенциала", - сказано в проекте документа.

Авторы доклада отмечают, что Евросоюз должен оказывать давление на Россию, чтобы не позволить ей вмешиваться в дела восточных и южных соседей союза, передает РИА Новости.

"ЕС должен расширить санкции, чтобы они охватывали "паспортизацию" и организацию незаконных выборов в Крыму, а также увеличить ответственность России за блокирование выполнения минских соглашений и переговоров в нормандском формате. ЕС должен координировать эти меры с США, чтобы расширить их масштабы и повысить их эффективность", - указывается в документе.

В проекте доклада заявлено, что Европарламент призовет страны-участницы ЕС не признавать итоги выборов в Госдуму. Также Евросоюз должен быть готов рассмотреть приостановку членства России в парламентских ассамблеях. "ЕС должен быть готов не признавать российский парламент и рассмотреть приостановку членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями, в частности, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права", - сказано в документе.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.