Выборы-2021. Дагестанское "ЕдРо" вне конкуренции, КПРФ теряет авторитет, ЛДПР настраивает против себя

Всеобщие выборы, которые начнутся в конце нынешней недели, в Дагестане ожидаются более напряженными, чем в соседних регионах. В республике будут голосовать за депутатов Госдумы и Народного собрания РД. При этом выборы в местный парламент приобретают более ответственный характер, чем обычно, поскольку именно его новый состав уже в середине октября будет избирать главу Дагестана. По мнению экспертов, будущий парламент РД заметно обновится в персоналиях, но партийное представительство окажется прежним.

Сейчас в Народном собрании Дагестана 72 депутата представляют "Единую Россию", 10 – "Справедливую Россию", 8 – КПРФ. Дагестанский политолог Эдуард Уразаев полагает, что партии власти удастся и на этот раз сохранить конституционное большинство. "Более 2/3 депутатов от "Единой России", как ожидаются, займут места в парламенте. Но в ее предвыборном списке произошли достаточно существенные изменения. Часть нынешних депутатов-единороссов не стала баллотироваться по различным причинам, другая часть оказалась далеко не в начале списка - их попадание в парламент под вопросом. Более половины единороссов в НС могут быть новыми. Ротация связана с тем, что нынешний состав формировался при позапрошлом главе республике Рамазане Абдулатипове. Те выборы, в 2016 году, стали скандальными. Приезжала глава ЦИКа Элла Памфилова, шло разбирательство. Памфилова резко высказывалась в адрес руководства республики. Скандал стал одной из причин добровольно-принудительной отставки Абдулатипова. Ныне список "Единой России" пополнила отчасти молодежь, отчасти совершенно новые люди, например, Султан Хамзаев – лидер федерального движения "Трезвая Россия", уроженец Махачкалы, постоянно проживающий в Москве. Отчасти нынешние депутаты не прошли внутрипартийные антикоррупционные фильтры. Словом, ротация среди единороссов сразу броситься в глаза в новом составе НС", - сказал Эдуард Уразаев.

По его словам, за второе и третье места традиционно в Дагестане будут бороться коммунисты и справедливороссы. "Много шансов стать второй по численности партией в парламент у "Справедливой России – Патриотов – За правду". Хотя и КПРФ такие шансы не потеряла. В любом случае, разрыв между ними очень будет небольшим. Конечно, в 1990-е коммунисты были популярнее в Дагестане, чем сейчас. Тогда они представляли собой довольно серьезную политическую силу в республике. Почему потеряли авторитет? Не только КПРФ, но и другие оппозиционные партии в Дагестане предлагали мало своих идей. Оппозиционеры часто поддерживали инициативы власти. Избирательные кампании вели вяло. Это касается и нынешней кампании. Например, на дебаты, которые транслировались по республиканскому эфиру "Радио России", на днях оппозиционеры не пришли, выступали только единороссы", - уточнил политолог.

Эдуард Уразаев рассказал об отношении в Дагестане и к другим федеральным партиям. "ЛДПР заявлена на выборы, но к ней у дагестанцев много критических вопросов. Все-таки скандальные заявления Жириновского по национальному вопросу, его предложения по ликвидации национальных республик не пользуются здесь популярностью, хотя региональное отделение существует, есть небольшое число сторонников. Более того, они отличаются активностью, стараются периодически о себе заявить, хотя на прохождение в парламент рассчитывать не могут. Как и "Яблоко". Но у него есть небольшая группа активистов, которые по своим силам заявляют о себе. Например, они вели пропагандистскую кампанию с помощью воздушного шара над Махачкалой. У этих оппозиционеров поддержка максимум до 3%", - заключил политолог.

В Госдуму от Дагестана избирается девять кандидатов по различным партийным спискам, три – по одномандатным округам. Согласно прогнозам, наибольшие шансы пройти в нижнюю палату российского парламента у шести единороссов в своем партийном списке и у их однопартийцев во всех округах. "По прогнозам наблюдателей, от Дагестана в Думу имеет шансы попасть и один коммунист – не больше", - уточнил Эдуард Уразаев.

Парламент Дагестана утвердил 14 октября датой голосования по избранию главы республики. Наибольшие шансы возглавить республику у Сергея Меликова, который ровно год назад был назначен временно исполняющим обязанности главы.