""Северный поток-2" будет соответствовать всем условиям и стандартам"

В проекте газопровода "Северный поток-2" не будет противоречий со всеми условиями разрешений и стандартами, заявили в пресс-службе компании-оператора Nord Stream 2 AG.

"Проект будет соответствовать всем условиям разрешений и техническим стандартам", - цитирует сообщение ТАСС.

В то же время в компании отказались давать комментарии относительно проходящей в данный момент процедуры ее сертификации в качестве независимого оператора "Северного потока-2", пообещав сообщить "о дальнейших шагах" дополнительно