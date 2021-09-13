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""Северный поток-2" будет соответствовать всем условиям и стандартам"

&quot;&quot;Северный поток-2&quot; будет соответствовать всем условиям и стандартам&quot;

В проекте газопровода "Северный поток-2" не будет противоречий со всеми условиями разрешений и стандартами, заявили в пресс-службе компании-оператора Nord Stream 2 AG.

"Проект будет соответствовать всем условиям разрешений и техническим стандартам", - цитирует сообщение ТАСС.

В то же время в компании отказались давать комментарии относительно проходящей в данный момент процедуры ее сертификации в качестве независимого оператора "Северного потока-2", пообещав сообщить "о дальнейших шагах" дополнительно

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Вестник Кавказа

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