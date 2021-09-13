Подозреваемого по делу о смерти бабушки и внучки задержали в Москве (ВИДЕО)

В Москве задержан подозреваемый по уголовному делу о смерти внучки и бабушки, употребивших в пищу арбуз (ч.3 ст.238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Такое сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета России.

Как установило следствие, 9 сентября из квартиры жилого дома на улице Совхозной в различные промежутки времени в профильные медицинские учреждения с симптомами острой интоксикации были госпитализированы женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Врачи, несмотря на все усилия, не смогли спасти бабушку и подростка не удалось. По предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, они погибли из-за острого отравления химикатами.

Правоохранители осмотрели продуктовые магазины, где жильцы дома покупали продукты. Были изъяты финансово-хозяйственная документация, пробы продукции, смывы с поверхностей, а также пробы воздуха и воды. Кроме того, были осмотрены квартиры дома, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарства и продукты, включая остатки арбуза. Назначено свыше 40 химических судебных экспертиз по изъятым вещам.

"В настоящее время приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине", - заявили в СКР.

Произведен допрос сотрудников компании по дезинсекции магазина, получена необходимая документация, взяты образцы веществ, использовавшихся при данной процедуре.

"В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается", - уточнили в комитете.