В Архызе стартовал фестиваль под открытым небом

Сегодня на всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии открылся творческий фестиваль "Архыз под открытым небом", - сообщили в министерстве культуры КЧР.

"На фестиваль съехались более 150 участников из разных регионов РФ. Их ждет насыщенная учебная и развлекательная программа, в том числе лекции, мастер-классы от практикующих специалистов и увлекательные экскурсии", - рассказали в Минкультуры республики, передает "Интерфакс".

В рамках фестиваля выступят вокалисты, танцоры, художники, фотографы и блогеры, которые представят на суд зрителей свои творческие работы на конкурс. Лучшие из них выберут во всех пяти направлениях, - добавили в Минкультуры, при поддержке которого проходит фестиваль.