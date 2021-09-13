Трамп сообщил, что вынужден участвовать в следующих выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что нынешняя ситуация в стране не оставляет ему других вариантов, кроме как участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году.

"Я думаю, у нас не будет выбора. Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора", - сказал экс-глава Белого дома, отвечая на вопрос о его возможном участии в следующей президентской избирательной кампании в США.

Он также отметил, что то, каким образом был осуществлен вывод американских войск из Афганистана, является самым большим позором в истории страны.

Помимо этого, Трамп акцентировал внимание на том, что не считает действующего главу государства Джо Байдена достаточно компетентным для должности и что нынешняя администрация усиливает раскол в американском обществе. "Они продолжают твердить, что хотят объединить людей, что хотят быть инклюзивными, но они такими не являются", - цитирует бывшего американского лидера ТАСС.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.