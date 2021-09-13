В пути между Назранью и Минводами "Ласточки" теперь делают остановку в Беслане

Для скоростных поездов "Ласточка", 8 сентября начавших ходить между ингушской Назранью и ставропольскими Минеральными Водами, ввели стоянку на станции Беслан в Северной Осетии.

"Поезд № 831/832 сообщением Назрань - Минеральные Воды выходит из Назрани по-прежнему в 04:30, в 04:56 делает остановку в Беслане, а в Минеральные Воды прибывает в 07:09. В обратном направлении состав отправляется из Минвод также в 21:00, в Беслане он останавливается в 23:12, а прибывает в Назрань в 23:41", - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), передает "Это Кавказ".

Теперь пассажирам удобно делать пересадку по станции Минеральные Воды на "Ласточки" сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также пригородные поезда до Кисловодска, добавили в СКЖД.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в пути следования "Ласточки" также останавливаются и на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск.