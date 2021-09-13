Азербайджан закручивает иранские гайки

В отношениях между Баку и Тегераном опять возникала напряженность. Два дня назад азербайджанские СМИ представили фото и видео, подтверждающие факты регулярной иранской контрабанды в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. В появившихся материалах речь идет о многочисленных фурах из Ирана, направляющихся по регулируемому трехсторонним Заявлением от 9 ноября Лачинскому коридору в Карабах.

Напомним, что по этому поводу 11 августа уже была вручена нота протеста послу ИРИ в Азербайджане. Как оказалось, с тех пор мало что изменилось – разве что, на иранские фуры теперь начали крепить армянские регистрационные номера. Причем от внимания журналистов не ускользнул и тот факт, что зачастую на различные машины перебрасывается один и тот же номер.

В Баку заявляют, что подобные действия Ирана являются нарушением территориальной целостности Азербайджана. Также Азербайджан в официальном порядке обратился к российскому военному командованию с просьбой пресечь иранскую контрабанду. Свое требование азербайджанцы аргументируют тем, что в трехстороннем Заявлении сказано, что Лачинский коридор обеспечивает связь между Арменией и Нагорным Карабахом. То есть, его действие не распространяется на третьи страны – к примеру, тот же Иран. Таким образом, контрабандная переброска грузов из Ирана в Карабах противоречит не только национальному законодательству Азербайджана, но также и Заявлению, под которым стоят подписи Алиева, Пашиняна и Путина.

Спустя несколько часов после разоблачений в азербайджанских СМИ, уже в армянских масс-медиа начали появляться сообщения о проверках, которые устраивают азербайджанские пограничники для водителей иранских фур, направляющихся по автомагистрали Горис - Капан. Напомним, что несколько километров этой дороги проходит через территорию Азербайджана, контроль над которой был восстановлен азербайджанской армией по итогам прошлогодней войны. Сегодня Государственная таможенная служба Азербайджана официально подтвердила эти сообщения. "Согласно Кодексу, автотранспортные средства (их владельцы или водители) привлекаются к выплате подорожного налога, а согласно статье 24-й Закона "О государственной пошлине" госпошлина предусмотрена за разрешение на международные автоперевозки. На данный момент таможенные органы Азербайджана применяют эти требования на всей территории республики", - заявил руководитель пресс-службы Государственного таможенного комитета Азербайджана Натиг Ахундов. В переводе с сухого бюрократического языка на язык политический это означает, что Баку решил от вербальных протестов и дипломатических нот перейти к конкретным действиям и наказать иранских дальнобойщиков за незаконные поездки в Карабах "монетой". При этом все делается так, что и комар носу не подточит - в рамках действующего законодательства.

В более широком контексте можно сказать, что Баку хочет подтолкнуть Тегеран к принятию послевоенных реалий региона – какими их видят в Азербайджане. Тегеран, в свою очередь, не совсем доволен этими реалиями и продолжает "огрызаться". По мнению ряда иранских политических экспертов, сложившаяся после Второй Карабахской войны ситуация в регионе несет риски для Ирана. Их увязывают, в первую очередь, с усилением турецкого фактора. На вебинаре, организованном государственным информационным агентством ИРНА, даже раздавались призывы к правительству "сбалансировать" расстановку сил в регионе – иначе говоря, начать активнее поддерживать Армению. Более того, 13 сентября МИД ИРИ назвал "незаконными" военные учения Азербайджана и Турции на Каспии, ссылаясь при этом на Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Загвоздка лишь в том, что сам Иран эту конвенцию так и не ратифицировал, да и "учения" были больше о береговой охране и антитеррористических операциях в прибрежной зоне, без привлечения военного флота.