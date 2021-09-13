Морозильные камеры для вакцины Pfizer/BioNTech доставили в Ташкент

Через несколько часов после доставки в Ташкент первой партии вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в город привезли и специальные камеры для ее хранения, организатором поставки выступил детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), рассказали в его пресс-службе.

Грузовой самолет доставил в столицу Узбекистана восемь морозильных камер со сверхнизкой температурой на 3064 л, которые могут вместить до 1,2 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech - ровно столько сегодня привезли в Ташкент.

В ЮНИСЕФ добавили, что узбекские медики прошли обучение по обращению с препаратом и его использованию.

Напомним, вакцина Pfizer/BioNTech должна храниться при -70°C.