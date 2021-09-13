Авиарейсов из России в Казахстан и Египет станет больше

Уже через неделю, 21 сентября, вырастет число регулярных рейсов с Казахстаном и курортами Египта, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Принято решение с 21 сентября увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими государствами: Казахстан - по маршрутам Москва - Нур-Султан с 3 до 7 рейсов в неделю, Москва - Алма-Ата с 2 до 7 рейсов в неделю, Москва - Караганда, Москва - Шымкент, Москва - Актау, Москва - Кустанай, Санкт-Петербург - Нур-Султан, Махачкала - Актау, Грозный - Актау, Калининград – Алма-Аты, Калининград - Нур-Султан, Новосибирск - Нур-Султан, Омск - Нур-Султан, Омск - Павлодар, Омск - Петропавловск с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте, Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте; из пунктов Российской Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в г. Хургада и г. Шарм-эш-Шейх с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.