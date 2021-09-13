Подростки устроили кровавую разборку в Тбилиси из-за разных музыкальных предпочтений
На привокзальной площади в Тбилиси произошла драка между двумя группами несовершеннолетних, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
По данным СМИ, поводом для кровавой разборки стал конфликт на почве музыкальных пристрастий. Согласно предварительной информации, в ходе драки получили ранения три человека.
В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте инцидента работает полиция.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает "Sputnik Грузия".
Вестник Кавказа
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