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Подростки устроили кровавую разборку в Тбилиси из-за разных музыкальных предпочтений

Подростки устроили кровавую разборку в Тбилиси из-за разных музыкальных предпочтений

На привокзальной площади в Тбилиси произошла драка между двумя группами несовершеннолетних, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

По данным СМИ, поводом для кровавой разборки стал конфликт на почве музыкальных пристрастий. Согласно предварительной информации, в ходе драки получили ранения три человека.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте инцидента работает полиция.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает "Sputnik Грузия".

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