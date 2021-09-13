Глава USAID собирается приехать в Узбекистан

Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр планирует посетить Узбекистан. Об этом она сообщила на церемонии в честь 30-летия независимости Узбекистана, состоявшейся в Вашингтоне 9 сентября.

Она отметила, что США приветствуют видение президента Шавката Мирзиеева о "Новом Узбекистане", уточнив, что республика очень быстро приступил к смелым экономическим реформам, чтобы люди могли улучшить своe благосостояние, строить бизнес и создавать устойчивые экономические возможности для своих сообществ. "Мы надеемся, что эти реформы окажут реальное влияние на реальных людей на местах", - заявила Пауэр.

"Мы в США знаем, что демократии не рождаются в одночасье. И процветания людей недостаточно, чтобы процветали демократии. Народ Узбекистана ясно выразил свое стремление к созданию правительства, которое будет реагировать на их нужды", - цитирует ее Газета.uz.

По словам администратора USAID, жители Узбекистана знают, что для процветания необходимо сразу выполнение нескольких условий. "Пресса и гражданское общество должны иметь возможность свободно выражать своё мнение, коррупция должна быть искоренена, чтобы могли поступать иностранные инвестиции, а свободные и конкурентные выборы должны отражать волю народа", - пояснила Пауэр.

Она также заверила, что США всегда останутся надёжным партнёром Узбекистана.