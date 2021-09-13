Легче всего ипотеку оказалось получить в Санкт-Петербурге

Ипотеку легче всего получить в Санкт-Петербурге, выяснило национальное бюро кредитных историй.

В июле в северной столице было зафиксировано самое высокое среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика: 724 балла (максимум – 850, минимум – 300). Москва отстала совсем немного, набрав 723 балла, также среди лидеров оказались Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и Ленинградская области.

Сложнее всего получить ипотеку в следующих регионах: Татарстан, Челябинская, Самарская, Саратовская и Кемеровская области.

С начала 2021 года ипотеку стали чаще брать люди 40-50 лет (плюс 1,1%), а среди молодежи до 30 лет выдача ипотек в этом году сократилась на 1,2%.