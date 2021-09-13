Саакашвили призвал военных спасти Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал военных принять активное участие в выборах в органы местного самоуправления.

"Грузию нужно спасать. Я обращаюсь к вам, нашим военнослужащим, которыми мы гордимся, но, прежде всего, как к гражданам - мы все должны подготовиться к выполнению нашего гражданского долга, к активному участию в выборах, а также к восстановлению договора, поскольку это референдум. Надеюсь на ваш патриотизм. На вас и, конечно же, на наших-героев ветеранов вооруженных сил", - заявил Саакашвили в своем видеообращении в Facebook.

Обращение экс-главы государства прокомментировал депутат "Грузинской мечте" Георгий Вольский. По его словам, обращение Саакашвили является предательским.

"Саакашвили все равно - он обращается к армии, полиции, экономистам или к шахтерам. У него только одна задача - как-то встряхнуть страну. Он обращается к армии так, как будто мы не знаем реальности. Армия укомплектована порядочными патриотами и профессионалами, и они не станут слушать такие предательские заявления", - приводит его слова "Спутник-Грузия".