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В Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ отметили День города

11-12 сентября Москва отмечала свой 874-ый день рождения. В День города были открыты более 30 фестивальных площадок и все парки. 

В рамках празднования дня рождения столицы в Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоялось праздничное мероприятие «Москва-Баку: сердца соединяют», посвящённое 874-летию Москвы.

В гуляниях принимали участие москвичи и гости столицы, а также представители диаспоры. Для гостей мероприятия была организована выставочно-ярмарочная зона, где можно было ознакомиться с продукцией из Азербайджана, продегустировать легендарный азербайджанский чай, сделать памятные фотографии у фотозоны в национальном стиле, а также полюбоваться на зажигательные азербайджанские танцы в исполнении национальных хореографических коллективов.

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Вестник Кавказа

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