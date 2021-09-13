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Россия возобновляет авиасообщение с Испанией и еще тремя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Испанией и еще тремя странами

С 21 сентября Россия возобновляет авиарейсы в четыре страны: Испанию, Ирак, Кению и Словакию.

"Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября", - , сообщается в официальном Telegram-канале кабмина со ссылкой на Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Также с 21 сентября будет расширено авиасообщение с Турцией и Египтом, появятся рейсы из Мурманска, Пскова, Магадана и Читы.

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Вестник Кавказа

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