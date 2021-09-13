В арбузе, которым отравилась семья, нашли следы вещества для дезинсекции из "Магнита"

Специалисты Роспотребнадзора изучили арбузы, которые могли стать причиной смерти бабушки и внучки с Совхозной улицы в Москве. Это же вещество найдено в арбузах из магазина "Магнит", где семья и приобрела ягоду.

"По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина", - сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Пробы воздуха и воды в доме на выявили никаких опасных для здоровья веществ или концентраций.

Точная причина смерти москвичек будет установлена судебно-медицинской экспертизой.