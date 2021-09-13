Жителя Дагестана оштрафовали за диалог с террористами

Городской суд Дербента признал местного жителя виновным по статье 205.6 УК РФ ("несообщение о преступлении"), сообщает пресс-служба Погрануправления Дагестана.

Было установлено, что мужчина общался со своим знакомым через соцсети, который состоял в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Житель Дербента знал о деятельности знакомого, однако не обратился в правоохранительные органы.

"На основании доказанных фактов суд приговорил признать гражданина виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс рублей. Приговор вступил в законную силу", – сказано в сообщении.