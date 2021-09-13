В "Грузинской мечте" рассказали, что ждет Саакашвили при возвращении в Грузию

Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе прокомментировал возможное возвращение в Грузию лидера партии "Единое национальное движение", бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

По его словам, если Саакашвили приедет в Грузию, он попадет в учреждение по исполнению наказаний прямо с границы. "Его отправят в тюрьму прямо с границы, все будет сделано очень красиво ", - цитирует Кобахидзе "Грузия Online".

Он также отметил, что Саакашвили годами обещал своим сторонникам приехать в Грузию, однако он много раз разочаровывал людей.

Помимо этого, председатель "Грузинской мечты" рассказал, применит ли власть силу против экс-главы государства, которого собираются защищать 40 тыс человек. "Применение силы - это то, что нужно правоохранительным органам для задержания любого преступника. О каких 40 тыс человек вы говорите, они даже не смогли собрать 5 тыс, когда у них были акции. Нам не потребуется применение силы, все будет очень красиво. Его отправят в тюрьму прямо с границы, все будет сделано очень красиво", - заключил Кобахидзе.

Напомним, 6 сентября Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, назначенным на 2 октября. "Впервые за все эти годы я сказал, что приезжаю независимо от последствий. Кому как нравится, не нравится и кто чем мне угрожает... Впервые в жизни я сказал, что теперь уже наступила та грань, за которой мы теряем свою родину. В предыдущие годы все шло к тому, но это была не такая критическая ситуация", - сказал экс-глава государства, подчеркнув, что сейчас ситуация настолько тяжела, что больше нет времени для условностей.