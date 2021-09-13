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Почти 100% жителей Узбекистана умеют читать и писать

Почти 100% жителей Узбекистана умеют читать и писать

По оценкам ЮНЕСКО, уровень грамотности в Узбекистане в этом году достиг 99,99%.

В статье на сайте ЮНЕСКО отмечается, что в последние годы, несмотря на быстрый рост населения, охват дошкольным образованием в республике увеличился с 24% в 2017-м до 62% в 2021-м.

За последние три года в Узбекистане стало вдвое больше вузов, охват высшим образованием увеличился втрое - до 28%. К 2030 году высшее образование будет у 60% жителей Узбекистана.

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Вестник Кавказа

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