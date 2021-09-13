Врачи рассказали, как укрепить иммунитет к холодам

О том, как защититься от болезней по осени, рассказал консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт Павел Прокин.

Вероятность новой волны коронавируса увеличилась с приходом осени, по словам врача, следует сделать прививки как от коронавируса, так и от гриппа, особенно людям из группы (пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, люди с ожирением).

"С учетом довольно высокой реактогенности вакцин от коронавирусной инфекции, я бы рекомендовал делать эти прививки с интервалом в 1 месяц. С учетом эпидемиологической обстановки разумно вакцинироваться сначала от COVID-19. Прямо сейчас! А уже через месяц делать прививку от гриппа", - посоветовал медик.

Также иммунитет может поддержать полноценное питание, богатое витаминами и микроэлементами, достаточная физическая активность, соблюдение режима труда и отдыха, полноценный сон.

Прокин напомнил, что иммунитет подрывают стрессы - хронический страх, тревога, чрезмерное напряжение.

Врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов Labquest Анна Сафонова сообщила, что укрепить иммунитет с помощью витамина D не удастся, однако у большинства россиян действительно есть дефицит "солнечного" витамина. Витамины и прочие добавки, типа витамина С и цинка также не следует бесконтрольно принимать в ожидании крепкого иммунитета.

За иммунитет в большой степени отвечает наше питание - 80% иммунитета формируется в кишечнике. "Важно, чтобы в рационе было сбалансировано количество белков, жиров и углеводов. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам, которые с приходом осени можно легко найти на местных рынках, и не забывайте съедать по тарелке свежих овощей в день", - порекомендовала Сафонова.