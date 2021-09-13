Казахстан не спешит с возобновлением коммерческих авиарейсов в Афганистан

Власти Казахстана пока не планируют возобновлять коммерческие рейсы в в Афганистан. Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Пока не планируется возобновление коммерческих авиарейсов в Афганистан, от авиакомпаний заявки не поступали", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, в августе 2021 года Авиационная администрация Казахстана запретила гражданским самолетам местных авиакомпаний совершать полеты над Афганистаном до стабилизации обстановки в этой стране.

Движение "Талибан" (запрещено в России) 15 августа окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.