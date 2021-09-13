В Мангистауской области будут производить "зеленый" водород

Казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву рассказали о перспективах реализации проектов в сфере "зеленой" энергетики, в частности о проекте производства "зеленого" водорода в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент встретился с главой компании Svevind Group Вольфгангом Кроппом, которая готова разработать этот проект.

"В Мангистауской области планируется осуществить проект по строительству ветровых и солнечных электростанций с последующим направлением ресурсов на производство "зеленого" водорода. Рассматривается возможность локализации производства ветрогенераторов и солнечных панелей", - сказано в сообщении.

Токаев также подчеркнул приоритетное значение использования возобновляемых источников энергии и снижения углеродной зависимости в экономике Казахстана. По его мнению, отдельное внимание следует уделить водородной энергетике.