"Даешь латиницу": чем рискует Украина, отказываясь от родного алфавита?

От украинских властей с каждым разом исходят все более радикальные предложения, призванные вбить дополнительный клин между Украиной и Россией. Желания вступить в ЕС и НАТО уже недостаточно. Киевские чиновники замахнулись на язык. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил поменять украинский алфавит с кириллицы на латиницу.

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам необходимо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", — сказал он в интервью "Радио Свобода".

Более того, Данилов призывает сделать английский язык, который назвал "языком цивилизованного общения", вторым государственным. Еще в марте он объяснял, что английский язык станет защитой от российский "атак" и залогом независимости Украины.

Как Украина будет переходить на латиницу, учитывая, что ее нынешний президент Владимир Зеленский при каждом удобном случае говорит по-русски? А как быть с письменностями Киевской Руси, как их будут читать новые украинцы? - спрашивают пользователи соцсетей. О реальности перехода на новый алфавит на Украине "Вестник Кавказа" поговорил с экспертами по Восточной Европе.

Зачем властям Украины переход на латиницу?

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев видит в инициативе секретаря СНБО попытку оторвать Украину от России: "Они хотят порвать с Россией и быть поближе к Европе. Причем это явно местная самодеятельность – США и ЕС отказа от кириллицы от Украины не требуют".

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов видит в идее стремление удалить из Украины все русское: "Это очередной остаточный "прощевай" в сторону России, еще одна идея из серии "давайте откажемся от всего русского", включая кириллицу. Выглядит это жалко и глупо, когда людям предлагают отказ не только от собственного алфавита, но и от собственного языка, отказ от огромного культурного пласта, который был создан именно на кириллице. Фактически все это предлагается перечеркнуть назло России. Назло России сделают из украинца то ли поляка, то ли непонятно кого".

Родионов полагает, что никакой необходимости в переходе с кириллицы на латиницу у Украины нет. В случае Азербайджана и Казахстана смена алфавита может быть объяснена особенностями местных языков, в латиноязычной Молдавии – тоже.

"Логика Украины, чей язык основан на кириллице и где никогда не использовалась никакая другая графика, только одна – это очередная попытка показать фигу Москве и продемонстрировать, что "мы це Европа"", - добавил эксперт.

Приведет к расколу самой Украины

Пока что инициативы о смене алфавита остаются на уровне разговоров. Однако, если киевские власти все-таки решатся на конкретные меры, то последствия для Украины могут быть самыми серьезными.

"Это чревато очередным расколом Украины. Даже многие сознательные националисты будут против, поскольку украинская кириллица - алфавит, на котором писал сам Степан Бандера и другие деятели украинского национализма. Само собой, не националистическая часть общества, русскоязычная часть в основной своей массе тоже этому не обрадуется", - заметил доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Он уверен, что материализовать скандальную идею главы СНБО не удастся. "Максимум, что получится - унифицировать правила написания украинских слов на латинице. Скажем, на основе польского или чешского алфавитов. Но не более того. Внедрить латиницу в широкие народные массы не выйдет. Случаи Азербайджана или Молдавии - принципиально иные, их опыт к Украине неприменим", - подчеркнул эксперт.

Дмитрий Родионов считает, что отход от кириллицы "лишит украинцев культурного наследия".