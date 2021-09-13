В Москве начинается отопительный сезон

В Москве, несмотря на бабье лето, начали давать тепло, рассказал в понедельник мэр столицы Сергей Собянин при посещении ТЭЦ-20 ПАО "Мосэнерго".

"В Москве бабье лето - тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе", - рассказал градоначальник.

По его словам, отопление появится во всех домах в течение пяти дней.

"Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система водоснабжения, газоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону", - заявил Собянин.