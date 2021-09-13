ООН направит Афганистану $20 млн

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил в помощь Афганистану $20 млн, рассказал генсек всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Сегодня мы объявляем, что направим $20 млн через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации на поддержку гуманитарных операций в Афганистане", - сообщил он участникам донорской конференции в Женеве, передает пресс-служба генсека ООН.

Цель конференции- собрать за четыре месяца для Афганистана $606 млн. Гутерриш подчеркнул, что для помощи Афганистану нужна работа и по другим направлениям - возможность доставки грузов из других стран, обеспечение доступа гуманитарных работников в различные регионы Афганистана, необходимо восстановить работу аэропорта Кабула. Также генсек ООН отметил, что важно защитить права жителей Афганистана, особенно женщин.

"Наша поддержка нужна афганцам на долгое время", - заключил Гутерриш.