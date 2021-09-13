Веломаршрут соединит Москву и Санкт-Петербург

Пилотный участок велосипедного маршрута "Вело1" Москва - Санкт-Петербург открылся в Дмитровском городском округе, в будущем две столицы будут соединены единым веломаршрутом.

"12 сентября в Московской области дан старт маршруту "Вело1" Москва - Санкт-Петербург. Пилотный участок в 20 км вдоль Канала имени Москвы в Дмитровском городском округе - это первый отрезок протяженного маршрута, который свяжет Москву и Санкт-Петербург", - сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации "Вело1".

Веломаршрут будет полностью открыт до 2027 года, общий объем инвестиций в проект составит около 20 млрд рублей. Маршрут объединит в единую туристическую сеть шесть субъектов РФ.

В Подмосковье в этом году появится участок веломаршрута, связывающий Яхрому, Дмитров и Дубну, до 2023 года будет построен участок между Дубной, Дмитровом, Пушкино и Мытищами.

Проезд по маршруту будет бесплатным для всех.