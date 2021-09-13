В Грузии сохранили рекомендации по коронавирусу

Ношение масок в транспорте, в открытых и закрытых пространствах, остается обязательным и соответствующие службы будут строго контролировать этот процесс, заявил глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

Он также отметил, что уже работает специальное приложение для получения информации о ковид-статусе.

Глава оперштаба подчеркнул, что в случае сохранения тенденции стабилизация эпидситуации, с 4 октября возобновят работу детские развлекательные центры.

"По решению координационного совета, в госслужбах максимально сохраняется режим дистанционной работы. С аналогичной рекомендацией мы обращаемся к частному сектору. Также, подчеркиваем, что тестирование, согласно постановлению правительства, для определенных целевых групп вновь остается бесплатным, и в этом плане ничего не изменилось", –приводит слова Гибрадзе "Спутник-Грузия".