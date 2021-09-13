Непогода снова атакует Туапсинский район

В Туапсинском районе Краснодарского края 13 сентября ожидаются ливни с грозами, градом и шквалом, возможно формирование смерчей.

В понедельник в регионе ветер может достигать 23 м/с, на морем могут формироваться смерчи, говорится в сообщении местной администрации.

"Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципалитета напоминает: в непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, нельзя выходить и выезжать в горы, в лес, в сильный дождь рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте", - отмечается в сообщении.

Дождь, согласно прогнозам синоптиков, пройдет к вечеру и будет кратковременным.