Путин может уйти на карантин

Президент России Владимир Путин не исключил вероятности ухода на карантин из-за коронавирусной инфекции.

Он отметил, что в его окружении есть очень много людей, которые болеют COVID-19.

"У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг", - приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, говоря об уходе на карантин, выразился "образно".